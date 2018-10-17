2018-10-17T12:23:19+03:00
Звезды

В курском драмтеатре покажут ролик, посвященный комсомолу

Просмотр состоится 21 октября в 13:00 на сеансе «Байкальские каникулы 2.0»
Яна ШЕЛЕСТ
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На просмотр приглашаются все желающиеНа просмотр приглашаются все желающиеФото: Из архива "КП"
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В октябре Россия отмечает 100-летие комсомола. К этому празднику Курский кинофонд создал видеоролик, рассказывающий о комсомольском движении. Его покажут 21 октября в 13:00 на сеансе «Байкальские каникулы 2.0» в Курском драматическом театре.

На просмотр приглашаются все желающие. Коллективные заявки по телефону 52-98-20.

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