В курском драмтеатре покажут ролик, посвященный комсомолу
Просмотр состоится 21 октября в 13:00 на сеансе «Байкальские каникулы 2.0»
На просмотр приглашаются все желающиеФото: Из архива "КП"
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В октябре Россия отмечает 100-летие комсомола. К этому празднику Курский кинофонд создал видеоролик, рассказывающий о комсомольском движении. Его покажут 21 октября в 13:00 на сеансе «Байкальские каникулы 2.0» в Курском драматическом театре.
На просмотр приглашаются все желающие. Коллективные заявки по телефону 52-98-20.