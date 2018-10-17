2018-10-17T11:48:21+03:00
Происшествия

В Курске на Пушкарной сгорел дом

Пожар произошел 17 октября рано утром
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме сгорела комната и частично кровляВ доме сгорела комната и частично кровляФото: Из архива "КП"
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17 октября в 06:42 «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в Курске на улице 1-й Пушкарной. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 4 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь оперативно потушили. В результате пожара в доме сгорела комната и частично кровля. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

15 октября жилой дом сгорел в деревне Долгуша Касторенского района. Пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

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