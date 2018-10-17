В Курске на Пушкарной сгорел дом

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-17T11:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

17 октября в 06:42 «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в Курске на улице 1-й Пушкарной. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 4 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь оперативно потушили. В результате пожара в доме сгорела комната и частично кровля. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

15 октября жилой дом сгорел в деревне Долгуша Касторенского района. Пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.