2018-10-17T10:10:25+03:00
Политика

Роман Старовойт отказался от личной охраны

И распорядился снять спецсигналы со служебного автомобиля
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт был назначен врио главы Курской области 11 октябряРоман Старовойт был назначен врио главы Курской области 11 октября
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Роман Старовойт дал распоряжение снять спецсигналы со своего служебного автомобиля. Врио губернатора Курской области отказался и от личной охраны. «В этом нет необходимости», - сообщили в администрации.

Напомним, 12 октября во время приезда Романа Старовойта в Курск и официального представления в должности город перекрыли без каких-либо объявлений. На дорогах образовались огромные пробки, что вызвало недовольство курян.

Роман Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности главы Курской области 11 октября, после того как губернатор Александр Михайлов подал в отставку.

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