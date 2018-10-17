Роман Старовойт отказался от личной охраны

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-17T10:10:25+03:00

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Роман Старовойт дал распоряжение снять спецсигналы со своего служебного автомобиля. Врио губернатора Курской области отказался и от личной охраны. «В этом нет необходимости», - сообщили в администрации.

Напомним, 12 октября во время приезда Романа Старовойта в Курск и официального представления в должности город перекрыли без каких-либо объявлений. На дорогах образовались огромные пробки, что вызвало недовольство курян.

Роман Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности главы Курской области 11 октября, после того как губернатор Александр Михайлов подал в отставку.