Николай Овчаров: Сделаем город комфортным вместе!
25 сентября город Курск отметил свое 986-летие. С каждым годом город становится благоустроеннее, красивее, уютнее
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В ходе реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» он заметно преобразился: на глазах рождаются новые красивые скверы для отдыха горожан, уютнее становятся дворы многоэтажек. О том, как сегодня обстоят дела с реализацией муниципальной программы по благоустройству городской среды, мы попросили рассказать главу города Курска Николая Овчарова.