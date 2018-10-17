Николай Овчаров: Сделаем город комфортным вместе!

СЕГОДНЯ 06:55 2018-10-17T06:55:06+03:00

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В ходе реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» он заметно преобразился: на глазах рождаются новые красивые скверы для отдыха горожан, уютнее становятся дворы многоэтажек. О том, как сегодня обстоят дела с реализацией муниципальной программы по благоустройству городской среды, мы попросили рассказать главу города Курска Николая Овчарова.

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