За "работу по-черному" оштрафовали хозяина курского ресторана

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-16T16:36:05+03:00

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В Железногорскую межрайонную прокуратуру обратилась курянка с жалобой на то, что нарушены ее трудовые права при приеме на работу.

Женщина полгода работала поваром в одном из ресторанов Железногорска. При приеме на работу и увольнении записи в трудовую книжку работодатель не внес, страховые взносы в Пенсионный фонд не уплачивались.

Прокурор внес индивидуальному предпринимателю представление, в котором потребовал устранить нарушения.

Работодателя оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства.

Кроме того Железногорский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием обязать оформить трудовой договор на курянку, внести записи в трудовую книжку и уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд.