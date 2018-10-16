Курянин заплатит 80 тысяч рублей за нападение на сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-16T16:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Золотухинский районный суд признал виновным 24-летнего курянина по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ночью 29 июля инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Золотухтинскому району, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, остановил автомобиль под управлением местного жителя. Внимание сотрудника полиции автомобиль привлек из-за того, что он «вилял» по дороге, выезжая на полосу встречного движения. Как оказалось, водитель был под мухой.

В момент, когда сотрудник ДПС подошел к остановившемуся транспорту, подъехал другой автомобиль, которым управлял сын нарушителя. Он начал отталкивать полицейского, угрожал физической расправой, оскорблял в нецензурной форме, ударил ногой в живот стража порядка.

Суд оштрафовал парня на 80 тысяч рублей.