Суд оштрафовал курянина за избиение несовершеннолетней дочери

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-16T16:07:24+03:00

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В суд иск в интересах несовершеннолетней курянки о компенсации морального вреда в связи с причинением побоев ее отцом направила прокуратура. А история такова - местный житель избил свою 17-летнюю дочь. Он сдавливал руками шею девушки, хватал за волосы, нанес удар по лицу, рассказали прокуроры. В результате девушка получила телесные повреждения.

Постановлением судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

- Учитывая характер полученных телесных повреждений, степень физических и нравственных страданий, связанных с тем, что избил девушку ее родной отец, по требованию прокурора суд взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.