Курянин перевел мошенникам 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-16T15:32:43+03:00

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В Курчатовском районе оперативники устанавливают подозреваемых в мошенничестве, которым курянин перечислил 280 тысяч рублей. Мужчина увидел объявление о продаже трактора по очень выгодной цене и позвонил по указанному номеру телефона. Собеседник подтвердил, что фирма продает тракторы и комплектующие к нему, готов их доставить, но предварительно необходима оплата.

По телефону мошенник уверил, что заказал паром для переправки товара, после чего курянин перевел крупную сумму на счет лже-продавца. На следующий день телефон собеседника оказался отключен. Однако "покупатель" обратился в полицию только через две недели, надеясь, что заказанный товар все-таки ему доставят.

Сейчас полицейские ищут мошенников. Подобные мошенничества можно предупредить, проявив осторожность при заказе товаров и услуг через Интернет, выбирая проверенных продавцов. Не оформляйте заказ и не совершайте покупку, если поставщик требует внесения полной оплаты и крупной предоплаты. А при переводе на банковские или телефонные счета не раскрывайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт, советуют в полиции.