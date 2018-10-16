2018-10-16T15:08:48+03:00
Политика

Роман Старовойт встретился с курским БК «Динамо»

Это одна из первых официальных встреч врио губернатора в новой должности
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Владимирович познакомился с командой и высоко оценил успехи клубаРоман Владимирович познакомился с командой и высоко оценил успехи клуба
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16 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел встречу с игроками и тренерами баскетбольного клуба «Динамо». Роман Владимирович познакомился с командой, высоко оценил успехи клуба, отметив большой вклад в развитие спорта.

Роман Старовойт заверил баскетболисток, что команда не останется без внимания, как это было и ранее.

— Я от всей души желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья, спортивных успехов. От лица администрации Курской области и от всех горожан хочу ответственно заявить, что мы и дальше будем помогать развитию баскетбола в Курске, - сказал врио губернатора.

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