Роман Старовойт встретился с курским БК «Динамо»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-16T15:08:48+03:00

Это одна из первых официальных встреч врио губернатора в новой должности

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16 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел встречу с игроками и тренерами баскетбольного клуба «Динамо». Роман Владимирович познакомился с командой, высоко оценил успехи клуба, отметив большой вклад в развитие спорта.

Роман Старовойт заверил баскетболисток, что команда не останется без внимания, как это было и ранее.

— Я от всей души желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья, спортивных успехов. От лица администрации Курской области и от всех горожан хочу ответственно заявить, что мы и дальше будем помогать развитию баскетбола в Курске, - сказал врио губернатора.