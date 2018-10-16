Улицу Красной Армии в Курске откроют через неделю

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-16T14:40:03+03:00

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В Курске после капитальной реконструкции теплосети завершается благоустройство улицы Красная Армия. Через неделю дорожное покрытие отремонитруют, движение транспорта будет восстановлено.

Улицу раскопали в начале августа. Компания «Квадра» приступила к реконструкции изношенной тепломагистрали. На время ремонта закрыли движение транспорта, в том числе и троллейбусов, что вызвало большое недовольство у курян.

Сроки окончания реконструкции и благоустройства дорожного покрытия постоянно отодвигались ввиду большого объема работ. 6 октября ремонт, наконец, завершили. В жилые дома и соцобъекты, которых в районе Красной Армии немало, начало поступать тепло. Улицу для движения обещали открыть 15 октября, но опять не успели.

На сегодняшний день траншею на Красной армии уже засыпали песком, пролили водой и закатали. Осталось насыпать щебень и уложить асфальт. Все работы планируется завершить к 25 октября, после чего улицу откроют для движения транспорта.