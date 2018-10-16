2018-10-16T13:51:10+03:00
Деловой Курск

Открывается "Курское подворье"

Посетителей будут угощать горячим обедом и сбитнем
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Гости и участники выставки увидят редких породных птиц и других животныхГости и участники выставки увидят редких породных птиц и других животныхФото: Светлана ВОЛКОВА
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27 октября на торговой площадке «Подворье» (Курск, Магистральный проезд, д.28) пройдет выставка породных домашних птиц и животных.

Выставку проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» совместно с комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, ОБУ ВЦ «Курская Коренская ярмарка».

В мероприятии примут участие лучшие птицеводы и кролиководы из Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Калужской и других областей, а также из Республики Беларусь.

Посетители смогут пообщаться с участниками выставки, оценить представленные редкие породы птиц и кроликов и приобрести кур, гусей, уток, кроликов, нутрий.

В работе выставки примут участие передовые предприятия, занимающиеся производством природных биопрепаратов, кормов и оборудования, отвечающих современным требованиям в птицеводстве и животноводстве.

На выставке состоится награждение победителей в номинациях «За сохранение и развитие пород домашних птиц и верность русским традициям», «За сохранение и развитие пород кроликов, нутрий и верность русским традициям». Посетителей ждет горячий обед и ароматный сбитень, праздничную атмосферу создадут звуки любимых народных мелодий.

Телефоны для справок: клуб птицеводов и кролиководов – любителей «Курское подворье» 8(4712) 38-55-95, 8-905-159-45-24, ОБУ ВЦ «Курская Коренская ярмарка» 8 (4712) 51-25-42.

Время работы выставки с 8.00 до 14.00.

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