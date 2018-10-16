Военная прокуратура в Курске открыла "горячие линии" по призыву

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-16T12:43:01+03:00

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Сотрудники 56-й военной прокуратуры Курского гарнизона приступили к надзорному сопровождению призывных мероприятий в регионе. Повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов к работе с призывниками, начиная с момента прибытия молодых людей на призывную комиссию до перемещения их к местам службы.

Обязательно изучается подготовленность к приему юношей сборных и пересыльных пунктов: как они обеспечены питанием, обмундированием и медикаментами, бытовыми условиями. Особое внимание уделяется полноценной проверке состояния здоровья юношей и их медицинскому обследованию. Одновременно в воинских частях, в которые будут направлены новобранцы, выясняется готовность к их приему и размещению, условия адаптации молодого пополнения в коллективах, рассказали в обладминистрации.

В военной прокуратуре с 1 октября заработали телефоны "горячей линии" по призыву. По номерам 8(4712) 52-97-10 и 8(4712) 308012 призывники и их родители могут обратиться за консультациями ежедневно с 9.00 до 19.00. Консультацию также можно получить в самой военной прокуратуре на личном приеме, по адресу 305016 г. Курск, ул. Дзержинского, д. 111а.