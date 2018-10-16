2018-10-16T11:22:53+03:00
Спорт

Федор Емельяненко посетил Ново-Коренную пустынь

Спортсмен полонился Курской Коренной иконе «Знамение»
Яна ШЕЛЕСТ
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13 октября Федор Емельяненко в Нью-Йорке провел бой с Чейном Сонненом, отправив противника в нокаут в конце первого раунда. Благодаря этой победе российский спортсмен вышел в финал турнира Гран-при в супертяжелом весе Bellator.

После поединка Федор Емельяненко вместе с командой посетил Ново-Коренную пустынь, где поклонился иконе Божией Матери «Знамение» Курская Коренная.

«Сегодня ездили поклонились иконе Пресвятой Богородицы Курской Коренной», - написал в своем Инстаграме боец.

В финале Федор Емельяненко сразится с Райаном Бэйдером.

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