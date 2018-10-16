Под Курском из-за сена сгорел дом

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-16T10:42:33+03:00

На чердаке вокруг дымохода печи хранилось сено Фото: Из архива "КП"

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15 октября вечером хозяйка одного из домовладений, расположенных в деревне Долгуша Касторенского района, ближе к вечеру затопила печь. Через 20 минут она почувствовала запах дыма, вышла во двор и увидела, что горит крыша дома. Женщина тут же позвонила пожарным.

На место ЧП выехали спасатели ПСЧ № 28 Касторенского района, отдельный пост поселка Орехово, добровольцы Семеновского сельсовета, сотрудники полиции, работники электросетей и скорая. Возгорание ликвидировали за десять минут. В результате пожара в жилом доме размером 5х8 метров сгорели стены и кровля. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара привлекались 15 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Предположительно, дом загорелся из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Оказалось, что на чердаке дома вокруг дымохода печи хранилось сено.

Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в осенне-зимний период! Особое внимание необходимо уделить правильной эксплуатации печного отопления.