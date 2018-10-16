2018-10-16T09:15:02+03:00
Происшествия

В Курской области пропала 16-летняя девушка

Об исчезновении жительницы поселка Солнцево сообщает отряд «Лиза Алерт»
Яна ШЕЛЕСТ
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Девушка проживает в поселке СолнцевоДевушка проживает в поселке СолнцевоФото: Из открытых источников
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В Курской области разыскивают 16-летнюю Михееву Викторию Алексеевну, проживающую в поселке Солнцево. С 14 октября о местонахождении девушки ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза серые, волосы черные.

Была одета: болоньевая синяя куртка, черная толстовка, черные брюки, черные кроссовки.

У Виктории с собой был рюкзак защитного цвета с синим карманом.

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