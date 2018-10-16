2018-10-16T09:04:06+03:00
Происшествия

Под Курском работника детсада обвиняют в педофилии

Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчину взяли по стражуМужчину взяли по стражуФото: Из архива КП.
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ЧП произошло в одном из железногорских детских садов. Двое воспитанников этого дошкольного учреждения, когда пришли домой из детсада, рассказали родителям, что их "трогал" мужчина, который трудится разнорабочим здесь. Родители обратились с заявлением в полицию. В процессе выяснения обстоятельств выяснилось, что факт был не единичным. Были и еще дети, с которыми вступал в странный контакт сотрудник детсада.

Как сообщили в СК, подозреваемого задержали на следующий день. 11 октября против него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Сейчас следователи установили три факта домогательств к малышам. К счастью, никому из воспитанников детсада не причинен вред здоровью.

Расследование дела продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье "Действия сексуального характера без применения насилия".

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