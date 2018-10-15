В Курской области стартовал проект "Парта героя"

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-15T17:05:51+03:00

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В начале учебного года в российских школах стартовал образовательный проект «Парта героя», благодаря которому школьники смогут получить информацию о своих земляках, совершивших доблестные поступки.

В Курском районе к этой акции присоединились ученики школы имени Александра Невского. Ее выпускником был участник Великой Отечественной войны Константин Жиляев. За боевые заслуги ему было присвоено звание «Героя Советского Союза», вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Во время войны младший сержант Константин Жиляев в бою уничтожил четыре вражеских танка. В честь героя на здании школы установлена мемориальная доска, а ребята ухаживают за его могилой.

«Парта героя» была установлена в кабинете русского языка и литературы. Сидеть за ней могут не только ученики начальной школы, но и ребята из военно-патриотического клуба. Правда есть условие - они должны иметь успехи в учебе и принимать активное участие в жизни школы. Первыми были удостоены такой чести Данил Чевычелов, Мария Винидиктова и Елизавета Короткова.