2018-10-15T17:05:51+03:00
Общество

В Курской области стартовал проект "Парта героя"

Удостоиться чести смогут отличившиеся в учебе и общественной жизни школьники
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Акцию, скорее всего, поддержат и в других школах регионаАкцию, скорее всего, поддержат и в других школах регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В начале учебного года в российских школах стартовал образовательный проект «Парта героя», благодаря которому школьники смогут получить информацию о своих земляках, совершивших доблестные поступки.

В Курском районе к этой акции присоединились ученики школы имени Александра Невского. Ее выпускником был участник Великой Отечественной войны Константин Жиляев. За боевые заслуги ему было присвоено звание «Героя Советского Союза», вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Во время войны младший сержант Константин Жиляев в бою уничтожил четыре вражеских танка. В честь героя на здании школы установлена мемориальная доска, а ребята ухаживают за его могилой.

«Парта героя» была установлена в кабинете русского языка и литературы. Сидеть за ней могут не только ученики начальной школы, но и ребята из военно-патриотического клуба. Правда есть условие - они должны иметь успехи в учебе и принимать активное участие в жизни школы. Первыми были удостоены такой чести Данил Чевычелов, Мария Винидиктова и Елизавета Короткова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У курской компании «Росмедстрах-К» отозвали лицензию
Курянин с ножом напал на пенсионерку
Курская УК незаконно взыскала с инвалида часть пенсии
В Курске собрали сотни кубометров мусора
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретится с БК «Динамо»
В Курской области раскрыли мошенничество в сфере микрозаймов
В курских колониях прошел поэтический конкурс
Курский благотворительный марафон «Мир детства» остался без руководителя
В курском краеведческом музее пройдет «Ночь искусств-2018»
В Курской филармонии прозвучит романс
В Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
В Курской области с начала года забраковано 77 партий алкоголя
Каждый десятый курский школьник не получает горячее питание
В Курске фестиваль науки посетили более 3,5 тысяч человек
За выходные куряне 8913 раз нарушили правила дорожного движения
В Курске на пешеходном переходе сбили ребенка
Под Курском поисковики наткнулись на арсенал
В Курске продолжается «бабье лето»
В курском музее археологии пройдет «Ночь искусств»
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Под Курском сгорел комбайн
Полиция проводит проверку по факту драки с африканцами в Курске
В Курской области нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны
Прокуратура выяснит, действительно ли, в курской деревне нет водоснабжения
В ДТП с такси в Курске пострадали четыре человека
Ночью в Курске столкнулись две иномарки
Под Курском в страшном ДТП погибли три человека
В Курске из-за приезда врио губернатора перекрыли город