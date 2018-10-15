2018-10-15T16:33:52+03:00
Общество

У курской компании «Росмедстрах-К» отозвали лицензию

Всем, кто был в ней застрахован, необходимо сменить страховую организацию до 28 ноября
Яна ШЕЛЕСТ
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у компании «Росмедстрах-К». Данное решение принято в связи с тем, что компания не устранила ранее выявленные нарушения.

Всем, кто был застрахован в «Росмедстрах-К», необходимо сменить страховую медицинскую организацию до 28 ноября 2018 года. До этого времени медицинские организации не вправе отказывать в помощи лицам, застрахованным в «Росмедстрах-К».

По вопросам перестрахования обращайтесь в страховые медицинские организации, работающие в Курской области:

«ВТБ МС». Курск, ул. Радищева, д. 60/15, тел. 51-00-55;

«Ингосстрах-М». Курск, ул. Горького, д. 70, тел. 39-36-16;

«Спасские ворота-М». Курск, ул. Ломакина, д.17а, тел. 73-48-46;

«Инко-Мед». Курск, ул. Радищева, д 79а, тел. 8-930-760-94-80.

По другим возникающим вопросам обращаться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области (г. Курск, ул. Ломакина, д 17А):

— отдел организаций ОМС и защиты прав застрахованных граждан – 53-78-39;

— отдел страхования граждан – 58-08-19.

«Росмедстрах - К» - организация, занимающаяся обязательным медицинским страхованием. Компания была основана в Курске в 1994 году и имеет 20 офисов в Курской области и шесть пунктов выдали полисов ОМС в самом Курске. В компании застраховано более 400 тысяч человек.

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