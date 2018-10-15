2018-10-15T16:07:14+03:00
Происшествия

Курянин с ножом напал на пенсионерку

Злоумышленник похитил у женщины 20 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленники выхватил нож и нанес пенсионерке несколько ранЗлоумышленники выхватил нож и нанес пенсионерке несколько ранФото: Из архива "КП"
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В Пристенском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Мужчина пришел в дом к 74-летней женщине в день получения пенсии и потребовал у нее деньги. Пенсионерка отказала, тогда злоумышленник выхватил нож и нанес ей несколько ран. Затем похитил 20 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники полиции обходили территорию и услышали крик о помощи. По следам они определили, что злоумышленник ушел в сторону лесополосы. Мужчина услышал сирены машин и попытался скрыться в чаще, но был задержан.

Похищенные деньги у подозреваемого изъяли. Оказалось, 40-летний мужчина был ранее неоднократно судим. За день до совершения преступления он освободился после отбывания административного наказания за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. Подозреваемый до окончания следствия будет находиться под арестом, сообщили в УМВД по Курской области

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