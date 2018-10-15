Курская УК незаконно взыскала с инвалида часть пенсии

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-15T15:45:40+03:00

С пенсионера незаконно взыскали деньги за ЖКХ Фото: Из архива КП.

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В Железногорскую межрайонную прокуратуру обратился курянин с заявлением о том, что с него необоснованно взыскали деньги в счет уплаты долга за услуги ЖКХ.

Выяснилось, что управляющая компания обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины задолженности по оплате коммунальных услуг. На основании судебного приказа было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга по коммунальным платежам, жилой площади, включая пени, на общую сумму 21 тысячи рублей. Взыскание было обращено на половину пенсии инвалида.

Как показала проверка, долга по оплате жилищно-коммунальных услуг у пенсионера на самом деле не было. Однако управляющая компания незаконно взыскала с его счета более 10 тысяч рублей.

Железногорский межрайонный прокурор внес генеральному директору управляющей компании представление и потребовал вернуть незаконно удержанные деньги.

В итоге инвалиду вернули десять тысяч рублей.