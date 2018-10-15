В Курске собрали сотни кубометров мусора
На полигон вывезли 268 "кубов"
Курск "почистили"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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12 октября в Курске прошла «санитарная пятница». Активное участие в уборке городской территории от мусора приняли работники структурных подразделений Администрации города Курска, администраций округов, работники коммунальных предприятий, управляющих организаций, коллективы учебных заведений, отметили в мэрии.
В общественных работах приняли участие более девяти тысяч человек, 36 единиц техники. Общими усилиями собрано и вывезено на полигон 268 кубометров мусора.