Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретится с БК «Динамо»
Встреча пройдет 16 октября
Встреча пройдет в пресс-центре Спортивно-концертного комплекса
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16 октября временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт проведет встречу с БК «Динамо». На мероприятии будут присутствовать руководство, тренерский штаб и игроки баскетбольного клуба.
Встреча пройдет в пресс-центре Спортивно-концертного комплекса (Курск, ул. Энгельса, 140Б) на третьем этаже. Начало – в 9:00.
Встреча станет одной из первых официальных встреч Романа Владимировича в должности врио губернатора региона. Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Курской области Романа Старовойта 11 октября.