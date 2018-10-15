В Курской области раскрыли мошенничество в сфере микрозаймов
В Суджанском районе jосудили шестерых по статье "Мошенничество в сфере кредитования группой лиц по предварительному сговору".
В районе обнаружили факты мошенничества при получении микрозаймов. 42-летняя жительница Суджанского района предложила своим знакомым безвозмездно получить займы в кредитной организации. По ее заверениям деньги якобы можно будет не возвращать при условии, если заемщики отдадут ей часть полученной суммы.
По договоренности с женщиной пятеро курян взяли в микрофинансовой организации займы по 10 тысяч рублей каждый, не собираясь возвращать их.
Суд дал курянам разные виды наказаний - от условного лишения свободы до обязательных работ.