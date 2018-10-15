В курских колониях прошел поэтический конкурс

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-15T15:19:32+03:00

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Накануне в УФСИН России по Курской области завершился отборочный этап Всероссийского поэтического конкурса среди осужденных.

На протяжении 16 лет конкурс организует Попечительский совет уголовно-исполнительной системы. А лучшие стихотворения публикуют в поэтическом сборнике «Я верну потерянное имя». Осужденные, отбывающие наказания в исправительных учреждениях Курской области всегда с большой активностью участвуют в мероприятии.

По условиям конкурса свои работы может предоставить любой желающий осужденный, ограничений по возрасту или «поэтическому» опыту нет. В этом году на суд компетентного жюри было предоставлено 16 стихотворений.

В итоге отборочного этапа победителем стал осужденный из исправительной колонии №2 - Максим Ш. Его конкурсная работа будет направлена в Москву для участия в финале Всероссийского поэтического конкурса, отметили в региональном УФСИН.