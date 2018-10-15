2018-10-15T15:07:29+03:00
Общество

Курский благотворительный марафон «Мир детства» остался без руководителя

С поста председателя марафона ушла супруга экс-губернатора Валентина Михайлова
Яна ШЕЛЕСТ
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Работа благотворительного марафона будет продолженаРабота благотворительного марафона будет продолженаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В администрации Курской области состоялось очередное заседание оргкомитета благотворительного марафона «Мир детства». На нем супруга бывшего губернатора Валентина Михайлова, которая много лет возглавляла организацию, сообщила, что она покидает свой пост.

Благотворительный марафон «Мир детства» действует в Курской области 11 лет. За это время было собрано более 267 миллионов рублей. Только в 2018 году было собрали более 18 млн рублей.

Материальная помощь направлялась семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим возможности самостоятельно решить свои первоочередные проблемы: многодетным, семьям матерей-одиночек, в которых воспитываются инвалиды и тяжелобольные дети, нуждающиеся в операциях и дорогостоящих лекарственных препаратах, пострадавшим вследствие пожара.

Работа благотворительного марафона будет продолжена. Кто теперь его будет возглавлять – пока не известно.

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