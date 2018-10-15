2018-10-15T15:01:30+03:00
Звезды

В курском краеведческом музее пройдет «Ночь искусств-2018»

Курян приглашают на мастер-классы по росписи, изготовлению сувенирного мыла и по декорированию новогодних шаров
Светлана ВОЛКОВА
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В музее пройдут различные творческие мастер-классыВ музее пройдут различные творческие мастер-классыФото: Светлана ВОЛКОВА
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4 ноября с 13-00 до 19-00 краеведческий музей вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Днем здесь будут рады видеть детей и взрослых на творческих мастер-классах, а вечером приглашают любителей музыки на тематический вечер «Ничто не земле не проходит бесследно…» с участием солистов Курской государственной филармонии.

Программа акции

13-00. Мастер-класс по изготовлению сувенирного мыла. Стоимость – 100 руб. плюс входной билет в музей согласно категории посетителей (взрослые – 70 руб., дошкольники, дети до 18 лет, студенты очной формы обучения – бесплатно).

13-00. Мастер-классы на выставке «Федоскинское чудо»: роспись деревянной подставки под горячее или изготовление кулона. Стоимость – 50 руб. плюс входной билет на выставку в соответствии с категорией посетителей (дошкольники – 20 руб., школьники, студенты – 30 руб., взрослые – 50 руб., дети до 3 лет – бесплатно).

15-00. Мастер-класс по декорированию новогоднего шарика. Стоимость – 100 руб. + входной билет в музей (взрослые – 70 руб., дошкольники, дети до 18 лет, студенты очной формы обучения – бесплатно).

17-00 и 18-00. Тематический вечер «Ничто на земле не проходит бесследно…». Вы услышите трогательные истории из жизни кумиров ХХ в.: Надежды Плевицкой, Федора Шаляпина, Варвары Паниной, Клавдии Шульженко, Леонида Утесова. Для ценителей ретро будут звучать граммофон и патефон. В мероприятии примут участие артисты Курской областной государственной филармонии.

Стоимость билета – 100 руб. Билеты необходимо приобретать заранее в кассе Курского областного краеведческого музея. Количество мест ограничено!

В день проведения акции основная экспозиция музея будет открыта для посетителей до 16-30.

Справки по тел.: (4712) 51-15-81.

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