В Курской филармонии прозвучит романс

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-15T14:24:31+03:00

Перед зрителями выступят лауреат всероссийских конкурсов Светлана Саркисян и лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Андрей Капралов

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17 октября состоится первый концерт романсового абонемента №5 "Души чарующие звуки"

Романс – это музыка, в которой в единое целое объединяются два разных, но равно прекрасных искусства – поэзия и музыка. Романс – это чудесный мир самых высоких, вдохновенных и радостных чувств, тайных и нескрываемых переживаний, ярчайших впечатлений и эмоциональных взлётов.

Блестящие солисты филармонии лауреат всероссийских конкурсов Светлана Саркисян (сопрано) и лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Андрей Капралов (бас) подарят новую изумительную программу, в которой весь вечер будут звучать бессмертные и чарующие сочинения Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Мусоргского, Балакирева, Танеева и Свиридова.

Партия фортепиано – Надежда Гордеева и Андрей Антонюк.

17 октября

Большой зал (ул. Перекальского, 1)

Начало концерта в 19:00

Справки и заказ билетов: 8-919-215-70-08.