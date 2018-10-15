В Курской филармонии прозвучит романс
17 октября состоится первый концерт романсового абонемента №5 "Души чарующие звуки"
Романс – это музыка, в которой в единое целое объединяются два разных, но равно прекрасных искусства – поэзия и музыка. Романс – это чудесный мир самых высоких, вдохновенных и радостных чувств, тайных и нескрываемых переживаний, ярчайших впечатлений и эмоциональных взлётов.
Блестящие солисты филармонии лауреат всероссийских конкурсов Светлана Саркисян (сопрано) и лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Андрей Капралов (бас) подарят новую изумительную программу, в которой весь вечер будут звучать бессмертные и чарующие сочинения Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Мусоргского, Балакирева, Танеева и Свиридова.
Партия фортепиано – Надежда Гордеева и Андрей Антонюк.
17 октября
Большой зал (ул. Перекальского, 1)
Начало концерта в 19:00
Справки и заказ билетов: 8-919-215-70-08.