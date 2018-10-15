СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-15T14:06:44+03:00

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20 октября в Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2018». Ярмарочная торговля развернется во всех городских округах. Посетить ярмарку можно будет на улицах Станционная, Менделеева, Литовская, Бойцов 9-й дивизии, на площадях Рокоссовского и Комарова, сообщили в администрации Курской области.

Начнется ярмарочная торговля в 8 часов утра. Сельскохозяйственную продукцию привезут из 28 районов. На ярмарке можно будет купить мясо, картофель и другие овощи, фрукты, зерно, рыбу, молочные продукты, колбасы и копчености.