В Курской области с начала года забраковано 77 партий алкоголя

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-15T13:44:05+03:00

Некачественное спиртное в регион поступало из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тульской, Волгоградской и Ульяновской областей и других регионов

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В 2018 году курский Роспотребнадзор проверил 110 предприятий торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Обнаружили 84 правонарушения в сфере санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей.

- Пресекались факты реализации продукции без необходимой информации, продажи алкоголя ненадлежащего качества и с истекшим сроком годности; нарушения условий хранения алкогольной продукции и нарушения Правил продажи отдельных видов товаров, рассказали в Роспотребнадзоре.

Виновных оштрафовали на общую сумму болеее 213 тысяч рублей.

Забраковано и изъято из оборота 77 партий алкоголя.

В адрес Управлений Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Тульской, Волгоградской и Ульяновской областям Кабардино-Балкарии, Республики Крым и городу Севастополю направлена информация с требованием принять меры к изготовителям и устранить нарушения требований к качеству алкоголя.