2018-10-15T13:33:34+03:00
Общество

Каждый десятый курский школьник не получает горячее питание

В начала года за нарушения в организации детского питания виновных оштрафовали более чем на 66 тысяч рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Не все курские школьники получают горячие обедыНе все курские школьники получают горячие обедыФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области в 2018-2019 учебном году работает 600 школ, филиалов школ, вечерних школ и школ-интернатов, в которых учится более 114 тысяч детей. Из всех школьных столовых 481 работает на сырье, 52 – на полуфабрикатах. В остальных школах питание организовано через буфеты и буфеты-раздаточные .

Показатель охвата горячим питанием школьников на сейчас составляет 89,5%, в том числе среди учащихся 1-4 классов -98%, в 5-11 классах – 82,8%, сообщили в Роспотребнадзоре.

В области 277 дошкольных организаций, где все дети (41651 ребенок) охвачены 4-5-разовым горячим питанием в зависимости от времени пребывания. Во всех детсадах есть собственные кухни.

С начала этого учебного года прошли плановые проверки в 10 детсадах и шести школах.

В ряде проверок выявлены нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства в части соблюдения режима питания детей, технологии приготовления пищи, ведения документации по организации питания детей, уборки помещений.

Против нарушителей составили 24 протокола и оштрафовали на сумму более 66 тысяч рублей.

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