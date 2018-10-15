2018-10-15T12:50:03+03:00
Происшествия

За выходные куряне 8913 раз нарушили правила дорожного движения

Четыре человека погибли на дорогах
Ольга ДАНИЛОВА
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С 12 по 14 октября в Курской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили ранения, четверо погибли. Три ДТП произошло с участием несовершеннолетних.

В области зарегистрировано 69 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде оштрафованы 29 водителей. Кроме этого девять водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще четыре водителя задержаны за повторное управление пьяными или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Выявлены 247 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего выявлено 8913 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 7704 нарушения ПДД, в том числе 7703 нарушения скоростного режима.

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