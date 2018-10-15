В Курске на пешеходном переходе сбили ребенка
ДТП произошло на улице Бойцов 9-й дивизии
Ребенок получил ранения и находится на амбулаторном леченииФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
14 октября примерно в 17:10 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал по улице Бойцов 9-ой дивизии, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Напротив дома № 195 он, по предварительным данным, сбил 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил ранения, сейчас он находится на амбулаторном лечении.