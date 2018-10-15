В Курске на пешеходном переходе сбили ребенка

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-15T12:30:49+03:00

Ребенок получил ранения и находится на амбулаторном лечении Фото: Из архива "КП"

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14 октября примерно в 17:10 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал по улице Бойцов 9-ой дивизии, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Напротив дома № 195 он, по предварительным данным, сбил 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил ранения, сейчас он находится на амбулаторном лечении.