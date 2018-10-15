2018-10-15T11:59:35+03:00
Происшествия

Под Курском поисковики наткнулись на арсенал

Более 20 боеприпасов сохранились со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияСнаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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14 октября поисковый отряд «Рубеж» недалеко от деревни Калиновка Железногорского района обнаружил целый арсенал взрывоопасных предметов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны.

На место ЧП приехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли пять минометных мин калибром 50 мм, семь ручных гранат Ф1 и восемь ручных гранат Дьяконова. Все снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Сообщения об обнаружении боеприпасов времен войны поступают из разных районов области практически ежедневно. Так, 13 октября на территории урочища Чернолесок в Щигровском районе местные жители нашли минометную мину.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно немедленно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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