В Курске продолжается «бабье лето»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-15T11:18:15+03:00

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В Курск после двухнедельных холодов пришло настоящее «бабье лето». Всю неделю теплая и солнечная погода радовала курян. Безветренными и комфортными выдались и выходные.

Соцсети пестрят яркими осенними фотографиями. Листопад в этом году красив как никогда. Желтые и красные листья, освещенные солнышком, поднимают настроение. Ну а кто не успел запечатлеть себя на фоне торжественной красоты угасающей природы, у того есть прекрасная возможность сделать это на этой неделе.

Судя по прогнозам синоптиков, «бабье лето» не собирается покидать Курскую область. В ближайшую неделю ухудшения погоды не ожидается. Сегодня температура воздуха прогреется до +20 ºС, примерно такой же она останется и в последующие дни. Заморозков и осадков тоже не предвидится.