В курском музее археологии пройдет «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-15T10:30:12+03:00

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3 ноября 2018 года с 15.00 до 22.00 в Курском государственном областном музее археологии состоится костюмированная программа «В стране березового ситца». Она пройдет в рамках федеральной акции «Ночь искусств».

Посетителям мероприятия расскажут об истории русского платка, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по печати на ткани. Мужчины получат советы цирюльника, а самому смелому сделают стрижку «под горшок».

В заключении праздника все получат разгонный пряник и фотографию на память. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8(4712) 54-91-95.