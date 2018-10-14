Полиция проводит проверку по факту драки с африканцами в Курске
Драка произошла в центре города на улице Карла Маркса возле бара "Юла". В потасовке участвовали группа африканцев и куряне. По предварительным данным конфликт произошел на бытовой почве. Участники с обоих строн отделались синяками и разбитыми носами.
Побоище снял на телефон один из посетителей кафе, который вышел на улицу подышать свежим воздухом и стал случайным очевидцем ЧП. Когда участник драки увидели, что их снимают на видео, то набросились на "оператора". Тот успел вызвать полицию.
- Когда патруль прибыл на место ЧП, все участники потасовки разбежались. Никто из них в полицию с заявлением не обращался. Но полицейские сейчас устанавливают личности участников драки и будут проводить проверку, - рассказала "КП" пресс-секретарь УМВД России по Курской области Лилия Каменева.