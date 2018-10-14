2018-10-14T12:02:50+03:00
Происшествия

В Курской области нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

Ее уничтожили на полигоне «Постоялые дворы»
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Жители Щигровского района позвонили 13 октября на телефон «Службы спасения-112» и сообщили о том, что нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны на территории урочища Чернолесок.

На место обнаружения отправились группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Они нашли минометную мину калибром 82 мм. ВОП изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Курские спасатели напоминают сем жителям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует обратиться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура выяснит, действительно ли, в курской деревне нет водоснабжения
В ДТП с такси в Курске пострадали четыре человека
Ночью в Курске столкнулись две иномарки
Под Курском в страшном ДТП погибли три человека
В Курске из-за приезда врио губернатора перекрыли город
Курянину дали девять лет за убийство самогонщика
В курской колонии женщину задержали с подозрительным свертком
Каждый день с жалобами на укусы клещей обращается до 50 курян
В Курской области за квартал забраковали почти полтонны мяса
В Курской области появился новый парк
32-летний курянин воровал из магазина алкоголь
Под Курском перевернулся автомобиль
Руководство курского СК проведет прием граждан в Курчатове
В курском драмтеатре покажут кино
Курянин до смерти забил знакомого
В Курске пройдет «санитарная пятница»
Курянин по ошибке едва не застрелил человека
В Курске на одной из улиц введут одностороннее движение
В Курске будут отключать электричество
В Курской области вырос производственный травматизм
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
В Курской области собрали более 3 млн тонн свеклы
Под Курском дотла сгорел трактор
Курян приглашают стать экологическими инспекторами
В Курске еще на одной улице введут одностороннее движение