В Курской области нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-14T12:02:50+03:00

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Жители Щигровского района позвонили 13 октября на телефон «Службы спасения-112» и сообщили о том, что нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны на территории урочища Чернолесок.

На место обнаружения отправились группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Они нашли минометную мину калибром 82 мм. ВОП изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Курские спасатели напоминают сем жителям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует обратиться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.