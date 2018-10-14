В Курской области нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны
Жители Щигровского района позвонили 13 октября на телефон «Службы спасения-112» и сообщили о том, что нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны на территории урочища Чернолесок.
На место обнаружения отправились группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Они нашли минометную мину калибром 82 мм. ВОП изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Курские спасатели напоминают сем жителям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует обратиться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.