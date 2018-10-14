Прокуратура выяснит, действительно ли, в курской деревне нет водоснабжения

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-14T11:56:13+03:00

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После публикации в курских СМИ информации о том, что в одной из деревень Железногорского района отсутствует водоснабжение, прокурор Курской области поручил провести проверку.

Специалистам предстоит выяснить, действительно ли, порядка пятисот жителей этого населенного пункта находятся без воды и вынуждены пользоваться одним колодцем, так как никто не организует подвоз воды.

Прокуратура пообещала разобраться в ситуации и незамедлительно принять меры, если все это подтвердится.