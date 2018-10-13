В ДТП с такси в Курске пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-13T11:55:54+03:00

Поездки по городу опасны и днем и ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В 21:41 12 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Магистральном проезде в Курске.

Здесь столкнулись такси «Lada Largus» и «Škoda Octavia». ПО предварительным данным таксист поворачивал на светофоре. В этот момент водитель иномарки на "встречке" решил проскочить по-прямой перекресток. В аварии пострадали четыре человека, в том числе пассажиры такси. По предварительной информации все пострадавшие живы.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 8-4712-51-00-22.