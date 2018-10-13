2018-10-13T11:55:54+03:00
Происшествия

В ДТП с такси в Курске пострадали четыре человека

Ааврия произошла на Магистральном проезде
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Поездки по городу опасны и днем и ночьюПоездки по городу опасны и днем и ночьюФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В 21:41 12 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Магистральном проезде в Курске.

Здесь столкнулись такси «Lada Largus» и «Škoda Octavia». ПО предварительным данным таксист поворачивал на светофоре. В этот момент водитель иномарки на "встречке" решил проскочить по-прямой перекресток. В аварии пострадали четыре человека, в том числе пассажиры такси. По предварительной информации все пострадавшие живы.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 8-4712-51-00-22.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Курске столкнулись две иномарки
Под Курском в страшном ДТП погибли три человека
В Курске из-за приезда врио губернатора перекрыли город
Курянину дали девять лет за убийство самогонщика
В курской колонии женщину задержали с подозрительным свертком
Каждый день с жалобами на укусы клещей обращается до 50 курян
В Курской области за квартал забраковали почти полтонны мяса
В Курской области появился новый парк
32-летний курянин воровал из магазина алкоголь
Под Курском перевернулся автомобиль
Руководство курского СК проведет прием граждан в Курчатове
В курском драмтеатре покажут кино
Курянин до смерти забил знакомого
В Курске пройдет «санитарная пятница»
Курянин по ошибке едва не застрелил человека
В Курске на одной из улиц введут одностороннее движение
В Курске будут отключать электричество
В Курской области вырос производственный травматизм
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
В Курской области собрали более 3 млн тонн свеклы
Под Курском дотла сгорел трактор
Курян приглашают стать экологическими инспекторами
В Курске еще на одной улице введут одностороннее движение