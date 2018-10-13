Ночью в Курске столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-13T11:47:24+03:00

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В 00:27 13 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Карла Маркса в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 2 ПСЧ Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Здесь столкнулись два легковых автомобиля «Kia Spectra» и «Subaru». В результате ДТП есть пострадавший.

Подробности уточняются.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 8-4712-51-00-22.