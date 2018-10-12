Под Курском в страшном ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-12T20:30:44+03:00

От автомобиля ничего не осталось Фото: УМВД России по Курской области.

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12 октября примерно в 18.00 на 33 км автодороги Курск - Льгов - Рыльск произошло столкновение автомобилей Газ и ВАЗ-2114.

По предварительной информации, водитель автомобиля Газ двигался из Курчатова в Курск и поворачивал налево. В это время в него врезался ВАЗ - 2114, который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в легковушке. Еще одного доставили в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.