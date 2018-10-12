2018-10-12T17:51:24+03:00
Общество

В Курске из-за приезда врио губернатора перекрыли город

Движение в центре оказалось парализованным
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске из-за приезда врио губернатора перекрыли дороги.Яна ШЕЛЕСТ

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12 октября в Курск приехал врио губернатора. О прибытии Романа Старовойта официально не объявляли, но куряне догадались об этом сами.

С утра в Железнодорожном округе, а потом и в центре города выставили наряды ДПС. В 13.30 без объявлений перекрыли улицу Радищева, парализовав движение. Сотрудники полиции не торопились сообщать водителям мотивы своих действий.

На Перекальского образовалась огромная пробка. Куряне в соцсетях высказывали свое негодование: "Экскурсия по городу для ВИП-персоны и его кортежа? Интересно, теперь всегда будут перекрывать улицы по маршруту следования губернатора?"

Некоторые добрым словом вспоминали бывшего главу региона: "Время с Михайловым еще сказкой покажется. Ездил себе тихо, без всяких ограничений для населения".

В 13:50 кортеж врио с мигалками «пролетел» по Радищева. Чувствовался московский размах. А в 14:30 перекрыли улицу Ленина. На Красной площади образовалось столпотворение из легковушек и автобусов, на Перекальского – опять затор.

ДПСники регулировали движение вручную. Некоторые явно нервничали, покрикивая на водителей. Кортеж промчался в сторону ЖД округа

— Ну, давай, милый, наведи порядок тут, - раздалось в толпе.

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