2018-10-12T17:19:08+03:00
Происшествия

Курянину дали девять лет за убийство самогонщика

Мужчина жестоко расправился с торговцем за отказ дать спиртное в долг
Ольга ДАНИЛОВА
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Убийца будет отбывать наказание в колонии строгого режимаУбийца будет отбывать наказание в колонии строгого режимаФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 40-летнему жителю Суджи по статье "Убийство".

24 июня курянин со своим знакомым пришел к дому мужчины, который торговал самогоном. Гости попросили дать им спиртное в долг, однако получили отказ. После этого хозяин стал выталкивать гостей со двора. А 40-летний "покупатель", разозлившись, сначала повалил самогонщика на землю, потом достал нож и нанес им не менее пяти ударов самогонщику. Некоторые из ударов пришлись в шею.

При этом в тот момент, когда злоумышленник достал нож, его знакомый убежал. От полученных ранений 39-летний мужчина умер. А убийца, забрав нож, сбежал.

Суд дал ему 9 лет исправительной колонии строгого режима.

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