В курской колонии женщину задержали с подозрительным свертком
При досмотре посетительницы, прибывшей на длительное свидание в исправительную колонию строгого режима ИК-2 обнаружили спрятанный пакет с порошкообразным содержимым, рассказали в УФСИН.
- Все лица, прибывающие в исправительные учреждения на длительное свидание подвергаются досмотру. Перед прохождением процедуры досмотра, граждан предупреждают об ответственности за попытку проноса в исправительное учреждение запрещенных предметов, - отметили в Управлении.
Женщина не стала исключением, но заявила, что запрещенных предметов при себе и в вещах у нее нет. Однако во время досмотра в косметичке женщины нашли плотно запечатанный пакет, спрятанный ухищренным способом. Гражданка не смогла внятно пояснить происхождение свертка.
На место происшествия вызвали полицейских для оформления изъятого предмета и проведения экспертизы. Теперь, если выяснится что это наркотик, против женщины могут завести уголовное дело.
УФСИН России по Курской области еще раз предупреждает об административной и уголовной ответственности за попытки проноса в исправительные учреждения запрещенных предметов.