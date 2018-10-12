2018-10-12T16:38:24+03:00
Происшествия

В курской колонии женщину задержали с подозрительным свертком

Порошок посетительница прятала в косметичке
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в одной из курских колонийЧП произошло в одной из курских колонийФото: Из архива КП.
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При досмотре посетительницы, прибывшей на длительное свидание в исправительную колонию строгого режима ИК-2 обнаружили спрятанный пакет с порошкообразным содержимым, рассказали в УФСИН.

- Все лица, прибывающие в исправительные учреждения на длительное свидание подвергаются досмотру. Перед прохождением процедуры досмотра, граждан предупреждают об ответственности за попытку проноса в исправительное учреждение запрещенных предметов, - отметили в Управлении.

Женщина не стала исключением, но заявила, что запрещенных предметов при себе и в вещах у нее нет. Однако во время досмотра в косметичке женщины нашли плотно запечатанный пакет, спрятанный ухищренным способом. Гражданка не смогла внятно пояснить происхождение свертка.

На место происшествия вызвали полицейских для оформления изъятого предмета и проведения экспертизы. Теперь, если выяснится что это наркотик, против женщины могут завести уголовное дело.

УФСИН России по Курской области еще раз предупреждает об административной и уголовной ответственности за попытки проноса в исправительные учреждения запрещенных предметов.

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