Каждый день с жалобами на укусы клещей обращается до 50 курян

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T16:00:35+03:00

Пока стоит теплая погода, клещи все еще активны Фото: Из архива КП.

Всего с начала года от этих насекомых пострадало почти 3,9 тысяч человек

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Завершается теплый период года. Температура сохраняется днем выше 10 градусов. Вместе с этим сохраняется и активность клещей. Сейчас каждый день в среднем регистрируется до 50 обращений курян в медицинские организации по поводу укусов клещей.

В целом с начала 2018 года в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились почти 3, 9 тысячи жителей, в том числе 1052 ребенка.

Среди наиболее вероятных мест "встречи" с клещами, которые были названы пострадавшими в 2018 году, лесопарковые зоны, природные зоны отдыха, дачи.

В Курской области нет клещей, зараженных вирусами энцефалита, но здесь они переносят такие заболевания, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

По данным лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» в сезон 2018 года на территории региона удельный вес клещей, зараженных боррелиями, составил 18,2%, зараженных анаплазмами – 6,5%, возбудители моноцитарного эрлихиоза обнаружены в 0,01% исследованных клещей.

В этом году, как и в предыдущие, в области проводились акарицидные обработки территорий детских оздоровительных лагерей, санаториев, школ, школ-интернатов, детских дошкольных учреждений и зон отдыха. По состоянию на 10 октбяря в области акарицидными обработками было охвачено более 700 гектар.