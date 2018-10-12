2018-10-12T15:46:18+03:00
Происшествия

В Курской области за квартал забраковали почти полтонны мяса

Виновных оштрафовали больше чем на 400 тысяч рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Проверки проводил РоспотребнадзорПроверки проводил РоспотребнадзорФото: Светлана ВОЛКОВА
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Роспотребнадзор по Курской области провел проверки мясной продукции на территории региона. Контроль проводился на предприятиях торговли, общественного питания и в социальных учреждениях области.

В третьем квартале проверили 89 предприятий. В ходе проверок выявили следующие нарушения санитарных требований при реализации мяса и мясной продукции:

- продажа мясной продукции с истекшим сроком годности;

- отсутствие необходимой маркировки;

- продажа мяса без ветеринарного свидетельства;

- нарушения правила товарного соседства при хранении и реализации продукции;

- нарушения санитарно-технического содержания предприятий при хранении и реализации мяса;

- нарушения температурного режима хранения и реализации;

- нарушения режима мытья и обработки инвентаря на предприятиях общественного питания.

Всего за третий квартал забраковано 115 партии мясной продукции объемом 456,6 кило.

За отношении ответственных лиц завели 18 дел, общая сумма наложенных штрафов составила 402,8 тысяч рублей.

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