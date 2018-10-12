В Курской области появился новый парк

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-12T14:24:29+03:00

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После реконструкции в Фатеже торжественно открыли парк имени Артема. В парке обустроили центральную зону, обновили дорожки, установили новые лавочки и урны. Еще предстоит провести освещение, соорудить детскую и спортивную площадки.

Парк имени Артема – любимое место отдыха жителей Фатежа. В нем проходят районные и городские праздники, устраиваются массовые гулянья, проводятся спортивные соревнования.