В Курской области появился новый парк
В Фатеже открылся парк имени Артема
Парк имени Артема – любимое место отдыха жителей Фатежа
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После реконструкции в Фатеже торжественно открыли парк имени Артема. В парке обустроили центральную зону, обновили дорожки, установили новые лавочки и урны. Еще предстоит провести освещение, соорудить детскую и спортивную площадки.
Парк имени Артема – любимое место отдыха жителей Фатежа. В нем проходят районные и городские праздники, устраиваются массовые гулянья, проводятся спортивные соревнования.