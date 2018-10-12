Под Курском перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-12T11:03:55+03:00

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11 октября примерно в 11.45 на 20 километре автомобильной дороги Конышевка – Жигаево – Мармыжи в Конышевском районе неустановленный водитель на автомобиле «Чери» съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП ранения получил 48-летний пассажир. Мужчина самостоятельно обратился в Конышевскую центральную районную больницу. Водитель с места ДТП скрылся.