Под Курском перевернулся автомобиль
Водитель с места ДТП скрылся, бросив раненого пассажира
Ранения получил 48-летний пассажирФото: Соцсети
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11 октября примерно в 11.45 на 20 километре автомобильной дороги Конышевка – Жигаево – Мармыжи в Конышевском районе неустановленный водитель на автомобиле «Чери» съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП ранения получил 48-летний пассажир. Мужчина самостоятельно обратился в Конышевскую центральную районную больницу. Водитель с места ДТП скрылся.