Руководство курского СК проведет прием граждан в Курчатове

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-12T09:30:08+03:00

При себе необходимо иметь паспорт

Записаться на прием нужно по телефону

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16 октября 2018 года с 15.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Курской области подполковник Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Курчатовском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курчатов, улица Молодежная, дом 8.

На прием можно обратиться с вопросами о расследовании уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК по Курской области.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-31) 2-37-99. При себе необходимо иметь паспорт.