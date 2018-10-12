Руководство курского СК проведет прием граждан в Курчатове
Записаться на прием нужно по телефону
При себе необходимо иметь паспорт
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16 октября 2018 года с 15.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Курской области подполковник Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Курчатовском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курчатов, улица Молодежная, дом 8.
На прием можно обратиться с вопросами о расследовании уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК по Курской области.
Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-31) 2-37-99. При себе необходимо иметь паспорт.