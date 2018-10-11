В курском драмтеатре покажут кино
Проект «Кино в театре» продолжается
Курян приглашают на кинопоказФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
Курский драматический театр и Курский облкиновидеофонд продолжает реализацию проекта «Кино в театре». 14 и 21 октября в драмтеатре пройдет показ художественных фильмов.
14 октября зрители увидят мистический детектив «Гоголь. Вий», а 21 октября - семейную комедию «Байкальские каникулы-2».
Начало сеансов - в 13.00. Цена билета - 50 рублей. Справки по телефону: 52-98-20, 70-30-79.