2018-10-11T18:12:13+03:00
Звезды

В курском драмтеатре покажут кино

Проект «Кино в театре» продолжается
Яна ШЕЛЕСТ
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Курян приглашают на кинопоказКурян приглашают на кинопоказФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курский драматический театр и Курский облкиновидеофонд продолжает реализацию проекта «Кино в театре». 14 и 21 октября в драмтеатре пройдет показ художественных фильмов.

14 октября зрители увидят мистический детектив «Гоголь. Вий», а 21 октября - семейную комедию «Байкальские каникулы-2».

Начало сеансов - в 13.00. Цена билета - 50 рублей. Справки по телефону: 52-98-20, 70-30-79.

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